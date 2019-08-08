Михаил Исаев сделал официальное заявление о росте тарифов на автобусы

СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-08T14:29:46+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев выступил с официальным заявлением о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.

Соответствующее видео опубликовано в Instagram на странице isaev.mixail.

- На сегодняшний день в комитет дорожного хозяйства обратились пять перевозчиков о повышении тарифа на проезд. Это второстепенные маршруты и автобусы малой вместимости. Моя жесткая позиция на сегодняшний день: оснований повышать тариф нет. Во-первых, перевозчиками не соблюдены процедуры информирования пассажиров о том, что они планируют поднять тариф. Второе — мы не видим экономической обоснованности повышения тарифа. Хочу напомнить, что буквально несколько месяцев назад прошли конкурсы, и тот тариф, который был в городе, перевозчиков, выставлявшихся на них, устраивал. Прошло несколько месяцев, поэтому такого резкого повышения мы не видим. Со своей стороны мы намерены обратиться в УФАС и УГАДН об обоснованности планируемых действий данными перевозчиками — заявил Михаил Исаев.

Кроме того, он пообещал в начале следующей неделе провести круглый стол с федеральными и региональными структурами, привлечением общественности и перевозчиками, чтобы обсудить тему.

Напомним, на этой неделе появилась неофициальная информация о скором росте тарифов на поездки в автобусах до 28-30 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/724855" frameborder="0"></iframe> Михаил Исаев опубликовал официальное заявление о ценах на проезд в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU