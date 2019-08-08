Дети Саратова наедают в школах в среднем на 150 рублей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-08T13:57:05+03:00

К началу учебного года в работу будет внедрен стандарт школьного питания

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Сегодня, 8 августа, состоялось совещание по вопросу организации детского питания в школах Саратова. В мероприятии приняли участие: мэр города Михаил Исаев, депутаты гордумы, прокуратура, Общественная палата Саратова и другие.

Как отметил Исаев, сейчас для дополнительного контроля в этом вопросе разрабатываются стандарты школьного питания, которые до начала учебного года будут внедрены в работу.

И. о. председателя городского комитета по образованию Ирина Чинаева отметила, что на территории Саратова сейчас работают 22 организатора питания. При этом директор школы может расторгнуть договор со своим организаторов, если тот оказывает некачественные услуги. Этот вопрос решается руководством образовательного учреждения и родительским комитетом.

Также Чинаева доложила, что в среднем ребенок получает в день детского питания на 150 рублей, а льготники — питаются бесплатно.

Многие участники совещания согласились с тем, что действующая система организации питания отработана, но требует контроля общественности.

В конце заседания мэр города поручил профильным комитетам в течение десяти дней закончить работу над стандартом детского питания. Он определит не только порядок организации, но и единые критерии для выбора организатора, повысив тем самым качество питания.

По словам Исаева, работа будет продолжаться только с теми организаторами, кто следует этому документу.

ИСТОЧНИК KP.RU