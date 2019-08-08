В Балакове лиса сбежала из зоопарка в детский сад

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-08T14:05:26+03:00

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В Балакове Саратовской области лиса сбежала из зоопарка.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, животное было замечено на территории детского сада №67.

В группе «Балаково и балаковцы» горожане поспорили, откуда могла убежать лиса. Как оказалось — из приехавшего на гастроли зоопарка.

По информации местного СМИ «ПроБалаково», руководство садика сообщило о животном в комитет образования, а лису на время удалось запереть в помещении. Позже прибывший специалист «БалАвтоДор» отвез лису дрессировщику.

- Оказалось, что лис жил в одной комнате с дрессировщиком. Ручной. Сбежал из клетки. Никого не покусал. Никаких нападений с его стороны не было, все прошло хорошо, — сообщает балаковский портал.

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ИСТОЧНИК KP.RU