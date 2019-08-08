В Саратове судебная коллегия увеличила компенсацию попавшему в ДТП пешеходу в семь раз
Изначально виновнику аварии присудили отдать потерпевшей 10 тыс. рублей
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В Саратове судебная коллегия решила увеличить размер компенсации за ущерб при ДТП в семь раз.
- Водитель автомобиля 28 февраля 2019 года на Большой Горной сбил пешехода. Пострадавшей был причинен средний вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
9 апреля Кировский районный суд постановил, что с виновника ДТП нужно взыскать 10 тыс. рублей компенсации за моральный вред.
Однако прокурор учел страдания потерпевшей, ее возраст и принципы разумности и попросил судебную коллегию увеличить размер взыскания.
Фемида согласилась. Теперь водитель должен будет выплатить пешеходу 70 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU