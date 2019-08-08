В Саратов съедутся кукловоды со всей России
В сентябре пройдет всероссийский фестиваль любительских кукольных театров
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В Саратове пройдет всероссийский фестиваль любительских кукольных театров.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л. А. Руслановой», фестиваль состоится в третий раз. Он пройдет с 9 по 12 сентября.
Планируется, что в Саратов съедутся кукловоды Новосибирска, Ростова-на-Дону, Воронежа, Санкт-Петербурга, Иванова, Омска, Воронежа, Карелии, Удмуртии. Каждый коллектив представит спектакль или программу эстрадных миниатюр.
Также в рамках фестиваля запланированы мастер-класс и круглый стол.
ИСТОЧНИК KP.RU