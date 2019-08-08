2019-08-08T12:47:23+03:00
Общество

В Саратов съедутся кукловоды со всей России

В сентябре пройдет всероссийский фестиваль любительских кукольных театров
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратове пройдет всероссийский фестиваль любительских кукольных театров.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л. А. Руслановой», фестиваль состоится в третий раз. Он пройдет с 9 по 12 сентября.

Планируется, что в Саратов съедутся кукловоды Новосибирска, Ростова-на-Дону, Воронежа, Санкт-Петербурга, Иванова, Омска, Воронежа, Карелии, Удмуртии. Каждый коллектив представит спектакль или программу эстрадных миниатюр.

Также в рамках фестиваля запланированы мастер-класс и круглый стол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор активизирует работу в отношении юрлиц, не заключивших договоры на услугу по обращению с ТКО
Михаил Исаев сделал официальное заявление о росте тарифов на автобусы
Дети Саратова наедают в школах в среднем на 150 рублей
В Балакове лиса сбежала из зоопарка в детский сад
«Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета
В Саратове судебная коллегия увеличила компенсацию попавшему в ДТП пешеходу в семь раз
Саратов готов к отопительному сезону на 76%
«Дом.ru» превратит ЖК «Лето» в smart-микрорайон
В Саратове пьяный мужчина убил ножом гражданина и пытался еще двух
Под Саратовом трое мужчин наловили рыбу на 22 тыс. рублей и административку
Дом на Вишневой улице Саратова признали аварийным
Володин: Надеюсь, что новый аэропорт «Гагарин» будет комфортен для граждан
В Петровске мужчина втайне от женщины убил ее ухажера
Саратовца обвинили в картельном сговоре при строительстве детсада
Кемеровчанин попросил знакомую перевезти почти 4 кг героина из Саратова
Юлия Артемьева стала председателем комитета по имуществу Энгельсского района
На многих улицах Саратова отключили воду
Ночью в Заводском районе горели расселенные дома
Вячеславу Володину показали капсулу космического корабля в аэропорту «Гагарин»
В селе Донгуз водитель иномарки слетел в кювет и врезался в опору ЛЭП
Пенсионер на «Сузуки» сбил женщину на Новоузенской в Саратове