«Дом.ru» превратит ЖК «Лето» в smart-микрорайон

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-08T12:05:35+03:00

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Телеком-оператор «Дом.ru» в Саратове превратит жилой комплекс «Лето» в smart-микрорайон, установив в его домах «умные» домофоны. Новейшее оборудование позволит открывать двери в подъезд и наблюдать за обстановкой на улице с экрана своего смартфона. Торжественная сдача первого дома ЖК состоялась в начале июля. Всего в микрорайоне планируют построить 19 домов, которые будут оборудованы «умными» домофонами и камерами видеонаблюдения от оператора.

Жилой комплекс «Лето» построен для молодых горожан, которые ценят безопасность и комфорт. «Умные» устройства от «Дом.ru» выполняют не только привычные функции домофона. Панели подключены к интернету, ведут видеонаблюдение и не требуют обязательной установки или замены домофонной трубки в квартире. При помощи мобильного приложения «Умный Дом.ru» для iOS и Android жители домов могут пообщаться с посетителем и открыть ему дверь подъезда при помощи смартфона, даже не находясь дома. В приложение также интегрированы камеры видеонаблюдения.

В Саратове «умными» домофонными панелями оборудованы уже 70 подъездов, до конца года в планах установить еще 200.

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Это не конечный продукт «Дом.ru», домофония — это лишь одна из частей системы «умного» дома, с которым в ближайшем будущем клиенты компании смогут дистанционно контролировать состояние коммуникаций, управлять калиткой, шлагбаумом, организовать видеонаблюдение в своей квартире, устанавливать датчики движения.

- «Умный» домофон позволяет повысить уровень безопасности и комфорта жильцов. Можно в любой момент посмотреть, кто сейчас находится перед подъездом, или уберечь детей, которые могут открыть дверь посторонним. Панели вызова подключены к сети интернет, что позволяет жителям самостоятельно управлять сервисом со смартфона. Уверен, что эти принципиально новые возможности оценят жители домов, управляющие компании и муниципальные службы, — подчеркивает директор саратовского филиала Михаил Маракаев.

«Умные» домофоны доступны не только жителям новостроек. Владельцы вторичного жилья могут самостоятельно инициировать замену оборудования на современное и технологичное. Для этого необходимо провести собрание, проголосовать за установку «умного» домофона и обратиться с предложением в свою управляющую компанию.

Любой вопрос по установке домофонной панели можно задать, позвонив по телефону 33-95-55 (Саратов), 53-02-20 (Энгельс).

Справка:

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Оператор входит в ТОП-10 крупнейших телеком-компаний России. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживаемых клиентов, компания занимает 2-е место среди национальных интернет-провайдеров и 3-е среди операторов платного ТВ, по итогам 3 квартала 2018, по данным ТМТ Консалтинг. Покрывая 2/3 территории Российской Федерации, она обслуживает более 13 млн. домохозяйств.

Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками — «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес». Деятельность компании ведётся в 567 городах России. В 57 городах присутствия работают центры продаж услуг «Дом.ru».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU