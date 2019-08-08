В Саратове пьяный мужчина убил ножом гражданина и пытался еще двух

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-08T12:04:14+03:00

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В Заводском районе Саратова идет расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух лиц.

- Ночью 1 марта 2019 года пьяный мужчина у одного из домов по 5-му Динамовскому проезду подрался с 35-летней женщиной и два раз ударил ее ножом в живот и левое плечо, что причинило тяжкий вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Потерпевшая и двое находящихся рядом граждан дали отпор злоумышленнику. Он в ответ не менее пяти раз воткнул лезвие в грудь, шею и поясницу одному из мужчин, из-за чего тот скончался.

Буяна заключили под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU