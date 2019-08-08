Под Саратовом трое мужчин наловили рыбу на 22 тыс. рублей и административку

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-08T11:55:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воскресенском районе Саратовской области трое жителей пошли под суд за рыбалку.

- 33-летний житель села Воскресенское выловил трех налимов с помощью остроги, 67-летний житель Усовки вентерем поймал щуку, а 36-летний житель села Березняки достал пять судаков и три щуки жаберной сетью. Таким образом, они причинили ущерб на 22 650 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Правоохранители поймали мужчин, привлекли их к административной ответственности и выписали каждому штраф по 2 тыс. рублей.

Однако ущерб мужчины так и не возместили, в связи с чем прокурор обратился в суд с просьбой взыскать средства, что и было исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU