Дом на Вишневой улице Саратова признали аварийным

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-08T11:48:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Дом №7 по улице Вишневая в Саратове 1981 года постройки признали аварийным.

С соответствующим иском в суд обратился зампрокурора Ленинского района города.

- Основанием для этого послужили результаты проведенной по обращению жильцов экспертизы. Проверка показала, что дом имеет износ на 43%, его стены, в частности несущие в подъезде, в трещинах, нарушены связи отдельных кирпичей с кладкой, провисли перекрытия, кровля изношена, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд согласился с требованиями прокурора и признал, что бездействие администрации нарушает права жителей не только дома, но и неопределенного круга лиц, так как дальнейшая эксплуатация жилища может привести к гибели и других людей.

После этого здание объявили аварийным. Для жилья оно стало непригодным и его должны снести.

ИСТОЧНИК KP.RU