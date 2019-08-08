Дом на Вишневой улице Саратова признали аварийным
Дом №7 по улице Вишневая в Саратове 1981 года постройки признали аварийным.
С соответствующим иском в суд обратился зампрокурора Ленинского района города.
- Основанием для этого послужили результаты проведенной по обращению жильцов экспертизы. Проверка показала, что дом имеет износ на 43%, его стены, в частности несущие в подъезде, в трещинах, нарушены связи отдельных кирпичей с кладкой, провисли перекрытия, кровля изношена, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Суд согласился с требованиями прокурора и признал, что бездействие администрации нарушает права жителей не только дома, но и неопределенного круга лиц, так как дальнейшая эксплуатация жилища может привести к гибели и других людей.
После этого здание объявили аварийным. Для жилья оно стало непригодным и его должны снести.
ИСТОЧНИК KP.RU