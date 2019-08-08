Володин: Надеюсь, что новый аэропорт «Гагарин» будет комфортен для граждан
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выразил уверенность, что жители Саратова оценят возможность выбора между разными видами доставки до нового аэропорта «Гагарин».
- Изучив приоритеты и преимущества местоположения «Гагарина», все решили что правильно было бы использовать Волгу как транспортную артерию. Пристань и суда обеспечат эту возможность. Отдадим должное губернатору — оперативно нашли решение, — отметил Вячеслав Володин после того, как осмотрел новую воздушную гавань Саратова.
Вячеслав Володин посетил аэропорт "Гагарин".
Он заметил, что задача властей — обеспечить транспортировку пассажиров до аэропорта вовремя, а давать оценку должны жители.
- Саратовцы ждали строительства аэропорта долго, он был запланирован еще в 80-х, но из-за кризисов все не сложилось. Однако несколько лет назад при поддержке президента России решение строительства было реализовано. Наш старый аэропорт находится в центре города, это создает проблемы для жителей: шум, ограничение по застройке. С другой стороны — старая взлетно-посадочная полоса не дает возможности использовать аэропорт для самолетов всех модификаций. Надеюсь, что «Гагарин» будет комфортен для граждан, — заявил Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU