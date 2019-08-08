В Петровске мужчина втайне от женщины убил ее ухажера

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-08T11:21:11+03:00

После преступления он оттащил труп в огород

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В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Петровска. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

- Следствие считает, что днем 6 августа женщина у себя дома находилась с 40-летним мужчиной, который добивался от нее взаимности. К ним пришел 48-летний гость, с которым гражданка ранее общалась. Втроем они стали пить, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Во время застолья мужчины начали ругаться: младший стал требовать, чтобы старший гость ушел.

Чтобы во всем разобраться, соперники вышли во двор, а женщина решила отсидеться в доме.

Младший из мужчин взял с собой нож, но старший палкой выбил его из рук оппонента, а после ей же несколько раз стукнул того по голове. 40-летний мужчина упал на землю.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Злоумышленнику этого показалось мало, и он сел на грудь жертвы, избил его кулаками по лицу, а после палкой надавил на горло.

Не остановившись на содеянном, 48-летний мужчина схватил камень и стукнул им несколько раз по голове. В итоге он оттащил потерпевшего за ноги в огород, находящийся за домом.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Злоумышленник вернулся к даме и не сказал, что наделал. Все выяснилось только на следующий день, когда к ним пришел сосед и сообщил, что нашел труп.

Гражданин не стал отпираться и рассказал все женщине.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что 40-летний мужчина скончался от тупой сочетанной травмы тела.

Следователи задержали злоумышленника. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU