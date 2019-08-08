Саратовца обвинили в картельном сговоре при строительстве детсада

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-08T11:23:34+03:00

Также он построил железнодорожный вокзал в Аткарске из дешевых материалов

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Жителя Саратова обвиняют в картельном сговоре и мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 51-летний мужчина на момент совершения преступления являлся исполнительным директором и фактическим руководителем коммерческой фирмы.

По версии следствия, в 2015-2016 годах он вступил в преступный сговор с представителем другого юридического лица. Они договорились о победе в электронном аукционе на заключение контракта на строительство муниципального детского сада.

Обвиняемый должен был объявить цену на 0,5% ниже заявленной заказчиком. В результате его фирма выиграла аукцион на сумму 58 млн рублей.

Также мужчина являлся генеральным директором и соучредителем юридического лица. Он получил субподряд на ремонт железнодорожного вокзала Аткарска. При этом он использовал дешевые материалы, ниже сметной стоимости, а также занизил объемы используемого сырья на 48%. Таким образом, он «сэкономил» 7,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU