2019-08-08T10:54:18+03:00
Происшествия

Кемеровчанин попросил знакомую перевезти почти 4 кг героина из Саратова

Уже отбывая наказание за это, гражданин попросил смягчить приговор
Ольга Симонова
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Житель Кемеровской области, осужденный в Саратовской еще в 2012 году, не добился смягчения приговора за наркопреступление.

- В сентябре 2011 года мужчина договорился со знакомой, чтобы она перевезла наркотик из Саратова в город Топки. Та согласилась. 20 числа того месяца на железнодорожной станции Саратова она купила почти 4 кг героина, но довезти их не смогла, так как ее задержали правоохранители, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Также 25 сентября мужчина в городе Топки приобрел и стал хранить 2,5 грамма героина, пока его не задержали.

Гражданина осудили 8 февраля 2012 года и приговорили к восьми годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Однако уже отбывая наказания, мужчина заявил, что его действия были квалифицированы неправильно, и срок надо смягчить.

Однако проверка показала, что вина осужденного полностью доказана и оснований для постановки вопроса о пересмотре не имеется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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