На многих улицах Саратова отключили воду

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-08T10:30:18+03:00

Это связано с ремонтом водопровода

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В Саратове сегодня, 8 августа, отключили воду на множестве улиц.

Как сообщили «КП-Саратов», до полуночи не будет воды на улицах Белоглинская (от Рахова до Симбирцева), Шелковичная (от Рахова до Ильинской площади), Симбирцева (от Шелковичной до Белоглинской), в 1-4-м Шелковичных тупиках.

Также до ночи водоснабжение отключили на 1 и 2-м Мельничных проездах, Береговой улице, 5, 6, 7-м Береговых проездах и Большой Садовой (от Чернышевского до Береговой).

До 14:00 холодной воды не будет на Лунной, 5, Школьной, 21, 23а, 25а и 27.

До 18:00 — улица Лунная, 1, 2, 2/6, 3, 16, 18, Офицерский проезд, 6, 7, 8, 9, улица Западная, 12, 14, 18, 22, 24.

До полуночи также не будет водоснабжения в квадрате улиц 50 лет Октября — Тверская — Саперная — Дубовикова.

Все отключения связаны с ремонтом водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU