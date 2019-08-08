2019-08-08T10:30:18+03:00
Общество

На многих улицах Саратова отключили воду

Это связано с ремонтом водопровода
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове сегодня, 8 августа, отключили воду на множестве улиц.

Как сообщили «КП-Саратов», до полуночи не будет воды на улицах Белоглинская (от Рахова до Симбирцева), Шелковичная (от Рахова до Ильинской площади), Симбирцева (от Шелковичной до Белоглинской), в 1-4-м Шелковичных тупиках.

Также до ночи водоснабжение отключили на 1 и 2-м Мельничных проездах, Береговой улице, 5, 6, 7-м Береговых проездах и Большой Садовой (от Чернышевского до Береговой).

До 14:00 холодной воды не будет на Лунной, 5, Школьной, 21, 23а, 25а и 27.

До 18:00 — улица Лунная, 1, 2, 2/6, 3, 16, 18, Офицерский проезд, 6, 7, 8, 9, улица Западная, 12, 14, 18, 22, 24.

До полуночи также не будет водоснабжения в квадрате улиц 50 лет Октября — Тверская — Саперная — Дубовикова.

Все отключения связаны с ремонтом водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор активизирует работу в отношении юрлиц, не заключивших договоры на услугу по обращению с ТКО
Михаил Исаев сделал официальное заявление о росте тарифов на автобусы
Дети Саратова наедают в школах в среднем на 150 рублей
В Балакове лиса сбежала из зоопарка в детский сад
«Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета
В Саратове судебная коллегия увеличила компенсацию попавшему в ДТП пешеходу в семь раз
В Саратов съедутся кукловоды со всей России
Саратов готов к отопительному сезону на 76%
«Дом.ru» превратит ЖК «Лето» в smart-микрорайон
В Саратове пьяный мужчина убил ножом гражданина и пытался еще двух
Под Саратовом трое мужчин наловили рыбу на 22 тыс. рублей и административку
Дом на Вишневой улице Саратова признали аварийным
Володин: Надеюсь, что новый аэропорт «Гагарин» будет комфортен для граждан
В Петровске мужчина втайне от женщины убил ее ухажера
Саратовца обвинили в картельном сговоре при строительстве детсада
Кемеровчанин попросил знакомую перевезти почти 4 кг героина из Саратова
Юлия Артемьева стала председателем комитета по имуществу Энгельсского района
Ночью в Заводском районе горели расселенные дома
Вячеславу Володину показали капсулу космического корабля в аэропорту «Гагарин»
В селе Донгуз водитель иномарки слетел в кювет и врезался в опору ЛЭП
Пенсионер на «Сузуки» сбил женщину на Новоузенской в Саратове