Вячеславу Володину показали капсулу космического корабля в аэропорту «Гагарин»

СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-08T13:07:43+03:00

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В помещении пассажирского терминала аэропорта «Гагарин» в Саратовском районе председатель Госдумы Вячеслав Володин осмотрел объекты инфраструктуры.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ему показали капсулу космического корабля «Фотон», которая установлена в аэропорту, носящем имя первого космонавта планеты.

Кроме того, Вячеслав Володин осмотрел таможенный пост, стойки регистрации, выход на посадку и линию выдачи багажа.

ИСТОЧНИК KP.RU