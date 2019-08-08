Вячеслав Володин похвалил изменения в саратовском аэропорту «Гагарин»
Там поменяли покрытие, сделали подходы для инвалидов
.Фото: Дарья Вострикова
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 8 августа, посещает новый аэропорт «Гагарин» под Саратовом.
Он отметил, что были учтены его замечания, сделанные во время прошлого визита. Например, поменяли покрытие на территории — сейчас оно перестало быть скользким. А также обустроили подходы для маломобильных групп граждан.
- Подходы замечательные, — похвалил Вячеслав Володин.
Руководитель ПривЖД Сергей Альмеев высказал несколько предложений: например, организовать отдельную стойку для багажа на станции, чтобы его можно было сдать и приехать на терминал без сумок.
ИСТОЧНИК KP.RU