2019-08-08T10:49:19+03:00
Общество

Вячеслав Володин похвалил изменения в саратовском аэропорту «Гагарин»

Там поменяли покрытие, сделали подходы для инвалидов
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 8 августа, посещает новый аэропорт «Гагарин» под Саратовом.

Он отметил, что были учтены его замечания, сделанные во время прошлого визита. Например, поменяли покрытие на территории — сейчас оно перестало быть скользким. А также обустроили подходы для маломобильных групп граждан.

- Подходы замечательные, — похвалил Вячеслав Володин.

Руководитель ПривЖД Сергей Альмеев высказал несколько предложений: например, организовать отдельную стойку для багажа на станции, чтобы его можно было сдать и приехать на терминал без сумок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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