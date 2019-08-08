Появилась петиция не допускать роста платы за проезд в Саратове

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-08T09:30:05+03:00

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На платформе Change.org появилась петиция с требованием не допустить роста платы за проезд в автобусах Саратова.

- За кого вы радеете? Явно не за горожан, которые вынуждены ездить в этих доисторических гробах на колесах, не соответствующих никаким правилам перевозки пассажиров, — обращается автор петиции Сергей Великанов к главе Саратова Михаилу Исаеву

Он напомнил, что год назад плату за проезд уже повышали, но качество перевозок не улучшилось.

- Переместитесь из своего служебного комфортабельного автомобиля и добирайтесь ежедневно (желательно в час пик) на работу и с работы, а также на все ваши многочисленные выездные заседания на автобусе, и все ваши желания узнать соответствие «цена/качество» отпадут без всякого мониторинга, — предложил Великанов Исаеву.

Петицию подписали уже 50 человек.

Напомним, ранее появилась информация о возможном росте цены на проезд в автобусах с 23 до 28 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU