Двое молодых сельчан под Саратовом угнали зеленые «Жигули»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-08T08:58:56+03:00

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В Красноармейском районе Саратовской области полиция вчера, 7 августа, нашла угонщиков авто.

- Сообщение об угоне поступило от 57-летнего жителя села Золотое. Он рассказал, что за ночь кто-то от дома по улице Крупская угнал его зеленый ВАЗ-2101, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители нашли машину в исправном состоянии в Красноармейске, а также задержали 19 и 20-летнего парней. Оба уже были судимы за кражу. Один из них проживает в селе Луганское, другой — в Первомайском.

Теперь полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU