Двое молодых сельчан под Саратовом угнали зеленые «Жигули»
Машину нашли в Красноармейске
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В Красноармейском районе Саратовской области полиция вчера, 7 августа, нашла угонщиков авто.
- Сообщение об угоне поступило от 57-летнего жителя села Золотое. Он рассказал, что за ночь кто-то от дома по улице Крупская угнал его зеленый ВАЗ-2101, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители нашли машину в исправном состоянии в Красноармейске, а также задержали 19 и 20-летнего парней. Оба уже были судимы за кражу. Один из них проживает в селе Луганское, другой — в Первомайском.
Теперь полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU