В Саратовской области ООО «Нефтеинвест» задолжало работникам 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:08 2019-08-08T08:49:04+03:00

Предприятие рассчиталось с долгами только после проверки Гострудинспекции

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В Саратовской области Государственная трудовая инспекция в апреле провела внеплановую проверку на ООО «Нефтеинвест» в Ровенском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, была выявлена задолженность по зарплате.

Ранее предприятие не выплатило работникам более 2 млн рублей. Но на момент проверки отдало лишь чуть более 500 тыс.

Только в июле ООО «Нефтеинвест» представило в ГИТ информацию о полном погашении долгов перед сотрудниками.

ИСТОЧНИК KP.RU