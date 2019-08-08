В Саратовской области ООО «Нефтеинвест» задолжало работникам 2 млн рублей
Предприятие рассчиталось с долгами только после проверки Гострудинспекции
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В Саратовской области Государственная трудовая инспекция в апреле провела внеплановую проверку на ООО «Нефтеинвест» в Ровенском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, была выявлена задолженность по зарплате.
Ранее предприятие не выплатило работникам более 2 млн рублей. Но на момент проверки отдало лишь чуть более 500 тыс.
Только в июле ООО «Нефтеинвест» представило в ГИТ информацию о полном погашении долгов перед сотрудниками.
ИСТОЧНИК KP.RU