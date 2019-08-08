2019-08-08T08:04:23+03:00
Происшествия

Под Саратовом защищавшаяся женщина воткнула нож мужу в сердце

Дело направлено в суд
Ольга Симонова
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В Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Калининского района. Ее обвиняют в убийстве, совершенном при превышении пределов самообороны.

- Следствие считает, что 2 мая к семейной паре приехала родная сестра мужа и ее супруг. Вчетвером они отметили в гараже праздники. Когда наступила ночь, хозяйка дома ушла спать, а ее 31-летний муж пришел в комнату и стал будить ее, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Женщина подумала, что ее зовет за стол супруг золовки, и сказала ему не трогать ее.

У мужчины проснулась ревность и он дал своей избраннице несколько пощечин. Оторопевшая гражданка побежала на кухню, схватила нож и ответила, что если он продолжит ее избивать, то она начнет обороняться.

Однако буян не успокоился и снова стукнул жену, а потом преградил ей путь, когда она хотела убежать из жилища. Таким образом, дама оказалась в ванной. Там мужчина ударил ее кулаком в подбородок, а она ударила его ножом в грудь.

После этого она вызвала «скорую», но медики только констатировали смерть ее супруга.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что он скончался от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки слева с повреждением сердца, осложнившегося массивной кровопотерей.

Женщина во всем призналась. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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