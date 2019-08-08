В Саратове агрессивный мужчина получил удар по голове и умер

СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-08T08:47:23+03:00

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В Октябрьском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту гибели 58-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следствие считает, что 28 июля двое приятелей распивали алкоголь в развлекательном заведении. К ним присоединился третий — ранее не знакомый 58-летний мужчина. А позже, когда компания направилась за новой порцией спиртного, они встретили четвертого — 24-летнего парня.

Между двумя вновь присоединившимися собутыльниками началась ссора. На улице 3-я Беговая старший из них высказал намерение напасть на обидчика, но 24-летний парень его опередил и ударил первым.

Нанеся один удар в голову, молодой человек убежал, а пострадавший скончался в больнице через несколько дней.

Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU