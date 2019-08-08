В Саратове агрессивный мужчина получил удар по голове и умер
В Октябрьском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту гибели 58-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Следствие считает, что 28 июля двое приятелей распивали алкоголь в развлекательном заведении. К ним присоединился третий — ранее не знакомый 58-летний мужчина. А позже, когда компания направилась за новой порцией спиртного, они встретили четвертого — 24-летнего парня.
Между двумя вновь присоединившимися собутыльниками началась ссора. На улице 3-я Беговая старший из них высказал намерение напасть на обидчика, но 24-летний парень его опередил и ударил первым.
Нанеся один удар в голову, молодой человек убежал, а пострадавший скончался в больнице через несколько дней.
Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU