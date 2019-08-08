Борис из Балакова получил срок за приобретение героина
Его также обязали излечиться от наркомании
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В Балакове осудили 44-летнего местного жителя Бориса. Его признали виновным в приобретении и хранении наркотиков.
- Днем 14 марта 2019 года в автомобиле своей знакомой мужчина купил для себя у незнакомца 0,94 грамма героина, что считается значительным размером. Вещество он стал хранить при себе, а после его с ним задержали, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Суд приговорил Бориса к полутора годам ограничения свободы, а также обязал пройти лечение от наркомании.
Наказание пока не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU