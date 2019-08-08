Борис из Балакова получил срок за приобретение героина

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-08T07:49:47+03:00

Его также обязали излечиться от наркомании

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В Балакове осудили 44-летнего местного жителя Бориса. Его признали виновным в приобретении и хранении наркотиков.

- Днем 14 марта 2019 года в автомобиле своей знакомой мужчина купил для себя у незнакомца 0,94 грамма героина, что считается значительным размером. Вещество он стал хранить при себе, а после его с ним задержали, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд приговорил Бориса к полутора годам ограничения свободы, а также обязал пройти лечение от наркомании.

Наказание пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU