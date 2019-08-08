Вячеслав Володин посетит аэропорт «Гагарин»
Сегодня, 8 августа, председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит аэропорт «Гагарин».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сейчас там идет подготовка к вводу в эксплуатацию — завершается монтаж светильников, обустройство точек общественного питания, магазинов, отделка бизнес-залов и VIP-зала.
Планируется, что добраться до аэропорта можно по железной дороге на электричке, Северному и Южному подходам, которые открыли 2 августа.
Кроме того, Вячеслав Володин планирует осмотреть пристань.
Напомним, строительство «Гагарина» началось в 2013 году. Взлетно-посадочная полоса длиной 3 км сможет принимать все виды воздушных судов.
Первый тестовый рейс пройдет 18 августа, а 20 — начнутся регулярные полеты. Туда переведут все рейсы из аэропорта Центральный.
ИСТОЧНИК KP.RU