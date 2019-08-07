Николай Панков: Жители верят Володину

СЕГОДНЯ 19:20 2019-08-07T19:20:28+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о предложении Вячеслава Володина сделать при школе №84 в Заводском районе крытую ледовую арену.

- Для детей школы сделают крытую ледовую арену. Володин предложил сделать ее при школе. Чтобы могли пользоваться ученики. Построить эту арену на месте снесенных домов. Спикер понимает, что эти места могут занять коммерсанты- хапуги. Да ледовая арена в заводской школе — это для них, как и аэропорт Гагарин. И жители верят. И это будет.

Поручили контролировать и реализовывать помощнику Володина Татьяне Ерохиной. Проект грандиозный и перспективный, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU