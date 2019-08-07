2019-08-07T19:35:45+03:00
Общество

Строительство спортплощадки у школы №59 в Саратове планируют закончить к 15 августа

Сегодня на месте побывал спикер Госдумы Вячеслав Володин
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня, 7 августа, проверил, как идет строительство открытой спортплощадки у школы №59 в Заводском районе Саратова по его благотворительному проекту.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

На встрече с местными жителями было отмечено, что работы выполнены на 85%, 15 августа строительство объекта планируют закончить, а 20 числа он будет введен в эксплуатацию.

Сотрудники школы отметили, что работы идут даже по выходным.

Также был поднят вопрос о ливневках. Они, как было сказано, должны будут опоясывать сооружение с разных сторон.

Отметим, что в прошлом году в Заводском районе по благотворительному проекту спикера Госдумы уже построили две площадки — у школы №39 и гимназии №5.

Также подобные объекты возвели в Озинском, Романовском, Александрово-Гайском районах и у школы №27 в Балакове. Сейчас строится еще один — в Ивантеевке.

Вячеслав Володин у школы №59 в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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