Строительство спортплощадки у школы №59 в Саратове планируют закончить к 15 августа

СЕГОДНЯ 19:09 2019-08-07T19:35:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня, 7 августа, проверил, как идет строительство открытой спортплощадки у школы №59 в Заводском районе Саратова по его благотворительному проекту.

На встрече с местными жителями было отмечено, что работы выполнены на 85%, 15 августа строительство объекта планируют закончить, а 20 числа он будет введен в эксплуатацию.

Сотрудники школы отметили, что работы идут даже по выходным.

Также был поднят вопрос о ливневках. Они, как было сказано, должны будут опоясывать сооружение с разных сторон.

Отметим, что в прошлом году в Заводском районе по благотворительному проекту спикера Госдумы уже построили две площадки — у школы №39 и гимназии №5.

Также подобные объекты возвели в Озинском, Романовском, Александрово-Гайском районах и у школы №27 в Балакове. Сейчас строится еще один — в Ивантеевке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/724705" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин у школы №59 в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU