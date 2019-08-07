Строительство спортплощадки у школы №59 в Саратове планируют закончить к 15 августа
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня, 7 августа, проверил, как идет строительство открытой спортплощадки у школы №59 в Заводском районе Саратова по его благотворительному проекту.
.Фото: Дарья Вострикова
На встрече с местными жителями было отмечено, что работы выполнены на 85%, 15 августа строительство объекта планируют закончить, а 20 числа он будет введен в эксплуатацию.
Сотрудники школы отметили, что работы идут даже по выходным.
Также был поднят вопрос о ливневках. Они, как было сказано, должны будут опоясывать сооружение с разных сторон.
Отметим, что в прошлом году в Заводском районе по благотворительному проекту спикера Госдумы уже построили две площадки — у школы №39 и гимназии №5.
Также подобные объекты возвели в Озинском, Романовском, Александрово-Гайском районах и у школы №27 в Балакове. Сейчас строится еще один — в Ивантеевке.
Вячеслав Володин у школы №59 в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU