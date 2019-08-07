В Балакове насильник преследовал женщину от клуба и напал в подъезде
В Балакове следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего ранее судимого мужчины. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера.
- Следствие считает, что в ночь с 4 на 5 августа 2019 года 30-летняя женщина и ее подруга отдыхали в клубе. Там гражданке оказывал знаки внимания посетитель. Дама не ответила ему взаимностью, и они решили вместе с приятельницей уйти из заведения, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Мужчина последовал за девушками. Перед входом в подъезд женщины поняли, что он их преследует и попытались захлопнуть после себя дверь. Однако силы оказались не равны. Там злоумышленник набросился на 30-летнюю потерпевшую и начал снимать с нее нижнее белье.
За женщину вступилась подруга и стала оттаскивать нападавшего. В это время жертва позвонила домой и попросила о помощи.
Мужчина услышал, как спускает лифт, и убежал.
Потерпевшая после этого сразу же сообщила обо всем в полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.
Отметим, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление и в тот момент находился под административным надзором.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU