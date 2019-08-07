2019-08-07T17:52:06+03:00
Общество

Николай Панков: Володин на месте изучает ситуацию и помогает людям

Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин помогает решать проблемы, связанные с состоянием школ, не только в отдаленных районах области, но и в Саратове. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» написал депутат Государственной Думы Николай Панков.

- Не только в отдалённых районах, но и в Саратове есть проблемы с состоянием школ. О них жители рассказывают Володину и на встречах, и в соцсетях. Он приезжает, на месте изучает ситуацию и помогает людям. В Заводском районе по его проекту уже построены современные спорткомплексы у школы №39 и гимназии №5, строится у школы №59. А у школы №5 на ул. Огородной кроме спорткомплекса будет ещё новая пристройка. И все дети будут учиться в первую смену. Школьники и родители давно этого ждали.

А сегодня на повестке спикера — школа №84. Она нуждается в ремонте. А спортом ребята занимаются на старой спортплощадке. Володин приехал, чтобы узнать мнение учителей, родителей и самих школьников, что нужно сделать.

Здесь, на школе Володин предложил мэру в городе запретить использовать места под точечную застройку. Нужно у школы делать парки, зоны отдыха. Для прогулки жителей создавать комфортную среду. Родители и жители поддержали это предложение. Еще раз Володин выступил против точечной застройки. Принимать местные законы по их запрету, — подчеркнул Панков.

Также Николай Панков рассказал о том, что Володин во время осмотра школы пошел туда, где его и не ждали.

- Никто не ожидал. Володин повел всех туда, где его и не ждали. Он, осмотрев здание разрушающейся школы, зашёл с тыла. Привёл и доказал всем, что нужно делать пристройку с переходом. Район Заводской, здесь люди ценят и радуются всему хорошему. Просто захлопали эмоционально, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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