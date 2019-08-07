В Степном мужчина до смерти забил свою сожительницу перед ее днем рождения

СЕГОДНЯ 17:51 2019-08-07T17:51:20+03:00

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В Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя поселка Степное Советского района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Следствие считает, что 31 мая 2019 года мужчина купил много алкоголя для 47-го дня рождения сожительницы. Пара начала пить его еще до дня празднования. Во время застолья они поругались. Гражданин запретил пить даме, так как она не закусывала, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Женщина возмутилась, а убежденный в своей правоте злоумышленник несколько раз стукнул ее по голове.

После сожители помирились и легли спать. Ночью мужчина проснулся и понял, что потерпевшая мертва. Он рассказал своим родственникам, а те вызвали «скорую» и полицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от тупой травмы головы.

Гражданин во всем сознался, его заключили под стражу.

Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU