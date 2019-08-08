В Саратове на проблемные дома необходимо 15 млрд рублей

СЕГОДНЯ 06:54 2019-08-08T07:41:14+03:00

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Сегодня, 7 августа, председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил стадион «Волга» в Заводском районе.

После критики темпов работ он отметил, что средства на реконструкцию стадионов «Торпедо» и «Спартак» тоже будут искать.

По его мнению, через установление планок и их достижение можно прийти к развитию.

Кроме того, Вячеслав Володин остановился на проблеме обманутых дольщиков. На сегодняшний момент по Саратову 20 домов сдано, 10-12 — собираются сдавать в этом году, а 43 дома остается.

- Это проблема, которую мы родили сами, а меньше всего виноваты в этом жители. Виновата власть, которая потворствовала этому, — отметил председатель Госдумы.

Он заявил, что когда застройщик устанавливает низкую цену, то люди соглашаются на это. И никто не смотрит, что эта организация не возвела ни одного дома.

В итоге с проблемой один на один остаются застройщик, дольщик и государство.

- Но так как застройщик убежал, сказал, что банкрот, остается лишь дольщик и государство, — сказал Володин.

По его словам, теперь необходимо решить, как завершить строительство 43 домов, на что требуется порядка 15 млрд рублей. Он считает, что вина во многом лежит на властях города и области, которые распоряжались земельными участками.

ИСТОЧНИК KP.RU