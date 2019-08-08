2019-08-08T07:41:14+03:00
Общество

В Саратове на проблемные дома необходимо 15 млрд рублей

Вячеслав Володин считает, что в появлении обманутых дольщиков виновата власть
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 августа, председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил стадион «Волга» в Заводском районе.

После критики темпов работ он отметил, что средства на реконструкцию стадионов «Торпедо» и «Спартак» тоже будут искать.

По его мнению, через установление планок и их достижение можно прийти к развитию.

Кроме того, Вячеслав Володин остановился на проблеме обманутых дольщиков. На сегодняшний момент по Саратову 20 домов сдано, 10-12 — собираются сдавать в этом году, а 43 дома остается.

- Это проблема, которую мы родили сами, а меньше всего виноваты в этом жители. Виновата власть, которая потворствовала этому, — отметил председатель Госдумы.

Он заявил, что когда застройщик устанавливает низкую цену, то люди соглашаются на это. И никто не смотрит, что эта организация не возвела ни одного дома.

В итоге с проблемой один на один остаются застройщик, дольщик и государство.

- Но так как застройщик убежал, сказал, что банкрот, остается лишь дольщик и государство, — сказал Володин.

По его словам, теперь необходимо решить, как завершить строительство 43 домов, на что требуется порядка 15 млрд рублей. Он считает, что вина во многом лежит на властях города и области, которые распоряжались земельными участками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор активизирует работу в отношении юрлиц, не заключивших договоры на услугу по обращению с ТКО
Михаил Исаев сделал официальное заявление о росте тарифов на автобусы
Дети Саратова наедают в школах в среднем на 150 рублей
В Балакове лиса сбежала из зоопарка в детский сад
«Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета
В Саратове судебная коллегия увеличила компенсацию попавшему в ДТП пешеходу в семь раз
В Саратов съедутся кукловоды со всей России
Саратов готов к отопительному сезону на 76%
«Дом.ru» превратит ЖК «Лето» в smart-микрорайон
В Саратове пьяный мужчина убил ножом гражданина и пытался еще двух
Под Саратовом трое мужчин наловили рыбу на 22 тыс. рублей и административку
Дом на Вишневой улице Саратова признали аварийным
Володин: Надеюсь, что новый аэропорт «Гагарин» будет комфортен для граждан
В Петровске мужчина втайне от женщины убил ее ухажера
Саратовца обвинили в картельном сговоре при строительстве детсада
Кемеровчанин попросил знакомую перевезти почти 4 кг героина из Саратова
Юлия Артемьева стала председателем комитета по имуществу Энгельсского района
На многих улицах Саратова отключили воду
Ночью в Заводском районе горели расселенные дома
Вячеславу Володину показали капсулу космического корабля в аэропорту «Гагарин»
В селе Донгуз водитель иномарки слетел в кювет и врезался в опору ЛЭП
Пенсионер на «Сузуки» сбил женщину на Новоузенской в Саратове