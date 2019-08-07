2019-08-07T17:43:51+03:00
Общество

Панков: Володин слов на ветер не бросает и всегда готов помогать

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что Вячеслав Володин всегда готов помогать тем, кто сам принимает посильное участие в решении проблем жителей.

- Володин слов на ветер не бросает. И всегда выслушивает предложения и замечания. Вопрос спортсменов и тренеров со Спартака, Турбины рекомендовал им вначале сделать современный проект и определиться, какой он должен быть. Он сказал, что всегда готов помогать. Вначале нужен проект. Поднял вопрос Володин и о тех, кто имеет состояние и возможность принять участие посильное, в пусть даже небольшом объеме. Он также отметил, что характерно пользоваться они этими объектами готовы в первую очередь. А население и жители? Вот кто должен первично использовать эти объекты. Дети, бесспорно, должны пользоваться бесплатно, отметил Володин, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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