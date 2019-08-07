Пьяный грабитель стер отпечатки пальцев с чужого авто в Саратове
18 июля в Саратове из припаркованного во дворе дома в Заводском районе автомобиля злоумышленник украл аккумулятор.
Владелец машины обратился в программу «Безопасный дом», чтобы найти преступника.
Украл аккумулятор.
Автомобиль стоял на Ново-Астраханском шоссе, 59. Около четырех ночи к машине подошел пьяный парень, который несколько секунд не мог решиться на преступление. При этом он с трудом держался на ногах.
Тем не менее в 04:27 гражданин вновь открыл капот авто и попытался вытащить АКБ. Однако клеммы он не открутил, поэтому аккумулятор поддался не сразу. После этого злоумышленник предусмотрительно протер рукавом капот машины, чтобы уничтожить отпечатки пальцев.
Потерпевший намерен обратиться в полицию.
Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».
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ИСТОЧНИК KP.RU