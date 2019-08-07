Пьяный грабитель стер отпечатки пальцев с чужого авто в Саратове

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-07T17:38:41+03:00

Перед этим он с трудом вытащил аккумулятор [видео]

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18 июля в Саратове из припаркованного во дворе дома в Заводском районе автомобиля злоумышленник украл аккумулятор.

Владелец машины обратился в программу «Безопасный дом», чтобы найти преступника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/724375" frameborder="0"></iframe> Украл аккумулятор.

Автомобиль стоял на Ново-Астраханском шоссе, 59. Около четырех ночи к машине подошел пьяный парень, который несколько секунд не мог решиться на преступление. При этом он с трудом держался на ногах.

Тем не менее в 04:27 гражданин вновь открыл капот авто и попытался вытащить АКБ. Однако клеммы он не открутил, поэтому аккумулятор поддался не сразу. После этого злоумышленник предусмотрительно протер рукавом капот машины, чтобы уничтожить отпечатки пальцев.

Потерпевший намерен обратиться в полицию.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

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ИСТОЧНИК KP.RU