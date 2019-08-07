Николай Панков: Мнение людей — главное для Володина

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-07T17:37:55+03:00

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Тренеры, представители общественности, жители Заводского района внесли свои предложения в проект по реконструкции стадиона «Волга», средства на которую помог найти Вячеслав Володин. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной думы Николай Панков.

- Стадион «Волга» особенно дорог жителям Заводского района. С ним связано много воспоминаний. О том, как участвовали в его строительстве в пятидесятых годах. Как занимались здесь с одноклассниками, с трудовыми коллективами. Соревновались, сдавали нормативы ГТО. И о том, какие всегда здесь были замечательные тренеры.

Прошлой осенью, переживая за судьбу стадиона, жители пришли на встречу с Володиным. И он сразу с другого объекта приехал сюда, осмотрел поле и трибуны. Поддержал людей и помог найти средства на реконструкцию исторического достояния района. Вот и сейчас, когда начались работы, он с людьми.

Предложения по проекту смогли внести и тренеры, и общественность. Вместе с ними ездил в Балаково изучать опыт других проектов Володина — по реконструкции стадионов «Труд», «Корд» и «Энергия». Мнение людей — главное для спикера. Теперь участники этой поездки контролируют реконструкцию «Волги». Каждый день здесь практически до вечера. Уже планируют, как будут заниматься со своими воспитанниками на поле, в залах и в единственном в городе крытом манеже.

Володин рассказал общественности о готовности профинансировать объект в этом году. Мэр признался в неготовности проводить конкурс. Здесь же спикер привел в пример и дорожное министерство. Они не смогли сдать документацию по передачи Алгайской дороги на федеральный бюджет. И рекомендовал чиновников возить по дорогам, которых нет и плохих. Может, работать будут лучше. Губернатор согласился, — написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU