На стадионе «Волга» сделают настоящий газон
Во время визита в Саратов председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил стадион «Волга», где сейчас ведется реконструкция.
- На первый этап деньги нашли. Надеемся, на следующий год стадион примет всех желающих, — отметил Володин во время осмотра объекта.
По словам главы Саратова Михаила Исаева, на стадионе не будет искусственного покрытия, как на «Авангарде». Поле с настоящим газоном зимой превратится в каток. При этом на «Волге», по словам Исаева, можно будет устраивать игровые спортивные матчи.
Вячеслав Володин уверен, что все проектные решения должны отвечать современным требованиям.
- Давайте ставить задачи, чтобы мы двигались по пути развития, а не создавать то, что было актуально 50 лет назад. Вот тут гаражи — разве это правильно? Может, следует разместить что-то другое? — высказал мнение председатель ГД.
Он призвал привлекать к работе экспертов. А также напомнил про поездку в Пензу, когда власти Саратова ознакомились с местным опытом застройки.
Присутствующий на встрече представитель конькобежцев предложил обустроить на «Волге» крытый каток. Вячеслав Володин отметил, что предложение следует обдумать.
.Фото: Дарья Вострикова
ИСТОЧНИК KP.RU