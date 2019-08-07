2019-08-07T17:35:52+03:00
Общество

На стадионе «Волга» сделают настоящий газон

Зимой поле превратят в каток
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Во время визита в Саратов председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил стадион «Волга», где сейчас ведется реконструкция.

- На первый этап деньги нашли. Надеемся, на следующий год стадион примет всех желающих, — отметил Володин во время осмотра объекта.

По словам главы Саратова Михаила Исаева, на стадионе не будет искусственного покрытия, как на «Авангарде». Поле с настоящим газоном зимой превратится в каток. При этом на «Волге», по словам Исаева, можно будет устраивать игровые спортивные матчи.

Вячеслав Володин уверен, что все проектные решения должны отвечать современным требованиям.

- Давайте ставить задачи, чтобы мы двигались по пути развития, а не создавать то, что было актуально 50 лет назад. Вот тут гаражи — разве это правильно? Может, следует разместить что-то другое? — высказал мнение председатель ГД.

Он призвал привлекать к работе экспертов. А также напомнил про поездку в Пензу, когда власти Саратова ознакомились с местным опытом застройки.

Присутствующий на встрече представитель конькобежцев предложил обустроить на «Волге» крытый каток. Вячеслав Володин отметил, что предложение следует обдумать.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU

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