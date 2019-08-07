2019-08-07T17:34:20+03:00
Общество

Благодаря системе ГЛОНАСС в ООО «КВС» сократилось потребление топлива в полтора раза

Екатерина Семенова
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Проведение работ на городских водопроводных сетях специалистами ООО «КВС» невозможно без использования современной техники и оборудования. Именно поэтому одним из направлений инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» является поэтапное обновление автопарка компании, а также применение современных систем мониторинга транспортных средств.

За время работы концессионера в Саратове была приобретена 51 единица современной спецтехники, в свою очередь из эксплуатации выведено 59 транспортных средств, приобретенных ранее МУПП «Саратовводоканал» и в настоящее время исчерпавших свой эксплуатационный срок. На данный момент в автопарке ООО «КВС» имеется 149 единиц специализированной техники: универсальные экскаваторы-погрузчики, передвижные мастерские аварийно-восстановительных работ, мини-погрузчики, вакуумные, илососные машины и т. д.

В целях экономии денежных средств на всей спецтехнике установлена Глобальная навигационная спутниковая система, позволяющая отслеживать траекторию движения автотранспорта и соблюдение маршрута. Также в большинстве специализированных машин установлены датчики уровня топлива, способствующие контролю за потреблением топлива и энергетических ресурсов. По сравнению с 2018 годом количество потребленных топливных ресурсов сокращено в полтора раза, что говорит об эффективности применения системы контроля. Помимо экономических показателей следует отметить экологические факторы, такие как снижение количества выбросов выхлопных газов в атмосферу, а также снижение используемого объема горюче-смазочных материалов в целом.

Обновление автопарка является важнейшим фактором качественного выполнения работ на объектах городского водопроводно-канализационного хозяйства. Современная техника позволяет повысить оперативность проведения ремонтно-восстановительных мероприятий, а также обследования коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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