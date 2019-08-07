2019-08-07T16:03:12+03:00
Происшествия

Следователи проверят смерть пары возлюбленных в Тепловке под Саратовом

Утопленников нашли в одежде
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР регионаФото СУ СКР региона
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В Саратовской области следователи организовали проверку по факту гибели мужчины и женщины в селе Тепловка Новобурасского района. Об этом сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Напомним, днем 6 августа местные жители проезжали мимо пруда и обнаружили на берегу разбросанные вещи, а в самой воде — труп женщины в одежде. Сотрудники полиции и СК вытащили из водоема 29-летнюю гражданку.

Отмечается, что вечером 3 августа она вместе с 45-летним сожителем отправилась к водоему, чтобы разбить палатку, но больше о паре ничего не было известно.

На следующий день после находки женщины, 7 августа, обнаружили тело ее возлюбленного, тоже одетого. Спасатели достали его на берег.

Фото СУ СКР региона

Фото СУ СКР региона

Следователи осмотрели место происшествия и не нашли на теле погибших следов насильственной смерти.

Организована судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти обоих. По результатам доследственной проверки будет принято решение, возбуждать дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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