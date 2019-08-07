Бухгалтер ТСЖ в Саратове получила полтора года колонии за хищение 3,8 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-07T15:33:36+03:00

Она забирала деньги у жителей, но до кассы доходили не все

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В Саратове осудили 52-летнюю местную жительницу — бухгалтера одного из ТСЖ. Ее признали виновной в присвоении денег с использованием служебного положения в особо крупном размере.

- С июля по октябрь 2017 женщина, работая бухгалтером-кассиром в ТСЖ «Реан-1», принимала от местных жителей деньги, но в кассу вносила только часть, а людям чеки не выдавала, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Чтобы никто не заметил воровства, злоумышленница вносила в лицевые счета и платежки сведения об оплате. У жителей якобы не было долгов, но в кассе денег не прибавлялось.

Суд приговорил женщину к полутора годам колонии общего режима. Также был удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU