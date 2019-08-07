Корабль «Зоркий» будет служить в Саратовском пожарном гарнизоне

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-07T15:05:52+03:00

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В Саратовском гарнизоне пожарной охраны сегодня, 7 августа, в боевой расчет был вновь поставлен пожарно-спасательный корабль «Зоркий».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ранее «Зоркий» находился на ремонте.

Корабль был построен в 2004 году в городе Рыбинск, на заводе «Вымпел». Длина судна составляет 30,95 метра, ширина — 5,24 метра, его водоизмещение 70,14 тонны. Струю воды «Зоркий» может подать на 70 метров, а пены — на 40. На нем служит 21 человек.

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

- Пожарный корабль неоднократно привлекался на тушение крупных пожаров, его участие не раз являлось ключевым. В 2003 году, к примеру, в течение двух суток в Самарской области тушили танкер «Виктория». В 2008 — ночью ликвидировали пожар на саратовской обойной фабрике, в 2010 — лодочную базу «Динамовец». Работы всегда было много — прибрежная зона в регионе обширная. Поэтому такой корабль для пожарно-спасательного гарнизона жизненно необходим, — уверен Александр Задовский, 12 лет являвшийся главным механиком «Зоркого».

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня корабль посетили новый ГФИ Григорий Сергеев и начальник ГУ МЧС региона Алексей Татаркин.

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU