Вячеслав Володин посетит стадион «Волга» в Саратове
Сегодня, 7 августа, председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит стадион «Волга» в Саратове, который планируется реконструировать.
С этой просьбой ранее к спикеру Госдумы обратились местные жители. Во время одного из прошлых визитов, в сентябре прошлого года, Вячеслав Володин увидел удручающее состояние спортобъекта и обещал помочь с реконструкцией.
.Фото: Дарья Вострикова
На объекте уже демонтированы беговые дорожки, мачты освещения, забор на проспекте Энтузиастов, сделана планировка земли и бордюр под устройство мини-футбольной площадки, проложена дождевая канализация.
.Фото: Дарья Вострикова
Напомним, «Волгу» построили в 1959 году. Он стал местом для тренировки шестерых Мастеров спорта СССР. С 2011 года стадион уже не соответствовал санитарным нормам и правилам пожарной безопасности.
Также по инициативе Вячеслава Володина в Саратове будут реконструировать стадионы «Спартак» и «Торпедо». По ним готовят проектно-сметную документацию.
ИСТОЧНИК KP.RU