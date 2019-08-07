СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-07T14:49:22+03:00

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Сегодня, 7 августа, председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит стадион «Волга» в Саратове, который планируется реконструировать.

С этой просьбой ранее к спикеру Госдумы обратились местные жители. Во время одного из прошлых визитов, в сентябре прошлого года, Вячеслав Володин увидел удручающее состояние спортобъекта и обещал помочь с реконструкцией.

На объекте уже демонтированы беговые дорожки, мачты освещения, забор на проспекте Энтузиастов, сделана планировка земли и бордюр под устройство мини-футбольной площадки, проложена дождевая канализация.

Напомним, «Волгу» построили в 1959 году. Он стал местом для тренировки шестерых Мастеров спорта СССР. С 2011 года стадион уже не соответствовал санитарным нормам и правилам пожарной безопасности.

Также по инициативе Вячеслава Володина в Саратове будут реконструировать стадионы «Спартак» и «Торпедо». По ним готовят проектно-сметную документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU