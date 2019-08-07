Двое парней из клуба в Вольске избили подростка за плохое отношение к девушкам

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-07T14:12:46+03:00

Злоумышленникам не понравилось, как несовершеннолетний ведет себя с дамами

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В Вольске Саратовской области осудили двоих 18-летних местных жителей. Их признали виновными в разбое.

- Вечером 4 ноября 2018 года 16-летний парень отдыхал в одном из ночных клубах города. В этом же месте находились 17 и 18-летний приятели. Они решили, что подросток неподобающе ведет себя с присутствующими в развлекательном заведении, и решили лишить его имущества, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Злоумышленники дождались парня на улице и начали с претензий. Жертва попыталась убежать, но его догнали во дворе и избили, а после из кармана вытащили планшет, наушники и кошелек и убежали.

На следующий день потерпевший пошел в больницу, а уже медики сообщили полиции, что к ним поступил избитый пациент.

Позже правоохранители нашли у одного из нападавших кошелек, а у их общего приятеля — планшет.

Старшему злоумышленнику назначили два года в колонии общего режима и штраф 60 тыс. рублей, а младшему — год условно и аналогичный испытательный срок, а штраф — 40 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU