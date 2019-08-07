Балаковца приговорили к полутора годам условно за грабеж
Во время суда мужчина просил о снисхождении
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В Балакове осудили 25-летнего местного жителя. Его признали виновным в грабеже с применением насилия.
- В пять часов утра 19 мая мужчина у кафе «Пират» по улице Степная избил малознакомую 36-летнюю женщину и отобрал у нее золотую цепочку, крестик и кулон общей стоимостью почти 20 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
После этого ювелирные изделия он продал, а вырученные деньги потратил.
Во время суда мужчина во всем признался и попросил о снисхождении.
Ему вынесли срок — полтора года условно и аналогичный испытательный срок.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU