Пьяный водитель в Саратове попытался сбежать с места ДТП и попал в яму

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-07T13:23:57+03:00

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В центре Саратова пьяный водитель Volkswagen Polo протаранил припаркованную иномарку Volkswagen Touareg.

- ДТП случилось на перекрестке улиц Астраханская и Шелковичная. После аварии виновник решил уехать, но попал в яму, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

На место прибыли дорожные полицейские и провели медосвидетельствование. Алкотестер показал, что водитель пьян.

Его задержали, а авто отправили на стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU