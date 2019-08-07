Пьяный водитель в Саратове попытался сбежать с места ДТП и попал в яму
Мужчину задержали
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В центре Саратова пьяный водитель Volkswagen Polo протаранил припаркованную иномарку Volkswagen Touareg.
- ДТП случилось на перекрестке улиц Астраханская и Шелковичная. После аварии виновник решил уехать, но попал в яму, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
На место прибыли дорожные полицейские и провели медосвидетельствование. Алкотестер показал, что водитель пьян.
Его задержали, а авто отправили на стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU