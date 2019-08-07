Пирогов хватит всем: саратовцев пригласили на фестиваль пирога

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-07T12:21:05+03:00

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В субботу 10 августа в Духовницком районе Саратовской области в третий раз пройдет фестиваль пирога.

- Это теплое и душевное мероприятие. Как все праздники отделенных районов, он очень семейный и домашний, оставляет после себя уютные воспоминания, — заявила на брифинге в «КП-Саратов» председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

По ее словам, несмотря на то, что поездка до Духовницкого района достаточно длительная, посетить фестиваль пирога стоит. Открытие запланировано на пять часов вечера, чтобы все желающие смогли спокойно добраться, а также познакомиться с городом. Тем не менее многие площадки начнут работу раньше.

Для участников будут подготовлены фотозоны, спортивные площадки, культурная программа на сцене, шоу мыльных пузырей, ярмарка местных товаров, выступление поэтов и частушечников, шахматный турнир, площадки аквагрима, аниматоры для детей и другие развлечения. Вечером пройдет фаер-шоу.

Однако главное, конечно, пироги. Состоится конкурс этих кулинарных изделий, принять участие в котором смогут все желающие, зарегистрироваться можно непосредственно на фестивале.

Кроме того, национальные диаспоры представят блюда своей кухни, даже не связанные с выпечкой пирогов.

- Рекомендую приезжать на фестиваль голодными! — посоветовала Виктория Бородянская

Она также отметила, что ожидается выпечка большого пирога, а фестиваль вместит всех желающих.

- Пирогов хватит всем! — заявила она.

ИСТОЧНИК KP.RU