Прокуратура помогла пенсионерке-инвалиду получить потраченные деньги на бесплатный препарат

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-07T12:12:13+03:00

Лекарство ей положено по закону

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Прокуратура Октябрьского района Саратова по обращению инвалида 2 группы провела проверку о нарушении ее права на льготное лекарственное обеспечение.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, с декабря 2017 года женщина наблюдается в ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» и ей положен бесплатный препарат, который имеет очень высокую цену.

Однако полгода ей пришлось покупать лекарство за свой счет.

Прокурор направил в суд иск о признании бездействия сотрудников указанного медицинского учреждения и взыскании в пользу пациентки понесенных затрат.

Женщине вернули деньги, решение суда исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU