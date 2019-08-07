Прокуратура помогла пенсионерке-инвалиду получить потраченные деньги на бесплатный препарат
Прокуратура Октябрьского района Саратова по обращению инвалида 2 группы провела проверку о нарушении ее права на льготное лекарственное обеспечение.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, с декабря 2017 года женщина наблюдается в ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» и ей положен бесплатный препарат, который имеет очень высокую цену.
Однако полгода ей пришлось покупать лекарство за свой счет.
Прокурор направил в суд иск о признании бездействия сотрудников указанного медицинского учреждения и взыскании в пользу пациентки понесенных затрат.
Женщине вернули деньги, решение суда исполнено.
ИСТОЧНИК KP.RU