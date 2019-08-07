Под Саратовом четырем работникам школы тайком урезали зарплаты
Незаконный приказ отменен
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Прокуратура Воскресенского района вместе с Государственной инспекцией труда выявила нарушения исполнения трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, директор МОУ ООШ села Славянка в марте 2019 года издал приказ об оптимизации расходов, который нарушал трудовые права четырех работников — двух сторожей, повара и сотрудника по обслуживанию здания.
Согласно документам люди переводились на 0,75% ставки. Решение приняли без их согласия.
По представлению прокурора приказ отменили, а также привели в порядок документы, регламентирующие вопросы трудовых отношений.
ИСТОЧНИК KP.RU