Под Саратовом четырем работникам школы тайком урезали зарплаты

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-07T11:49:44+03:00

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Прокуратура Воскресенского района вместе с Государственной инспекцией труда выявила нарушения исполнения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, директор МОУ ООШ села Славянка в марте 2019 года издал приказ об оптимизации расходов, который нарушал трудовые права четырех работников — двух сторожей, повара и сотрудника по обслуживанию здания.

Согласно документам люди переводились на 0,75% ставки. Решение приняли без их согласия.

По представлению прокурора приказ отменили, а также привели в порядок документы, регламентирующие вопросы трудовых отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU