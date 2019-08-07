На мусорной станции в Елшанке найдены дипломы и военный билет

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-07T11:42:34+03:00

На мусороперегрузочной станции в Саратове нашли пакет документов

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В поселке Елшанка Саратова, на мусороперегрузочной станции найдены дипломы о высшем и среднем образовании, военный билет и фотографии.

Как сообщили «КП-Саратов» в АО «Управление отходами», документы лежали в пакете и не пострадали при транспортировке. Их нашли на загрузочной линии общего потока твердых коммунальных отходов.

Сотрудники Регоператора обнаружили владельца через соцсети. Оказалось, что дипломы, военный билет и фото были выброшены случайно вместе с мусором.

По словам начальника станции в Елшанке Александра Обозного, подобные находки не редкость.

- Мы стараемся вернуть их владельцу как можно быстрее, потому что их восстановление занимает много времени и сил, — отметил он.

Всего в начале года на объектах АО «Управление отходами» найдено более 30 комплектов документов, преимущественно паспортов и водительских удостоверений.

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ИСТОЧНИК KP.RU