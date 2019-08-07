2019-08-07T11:42:34+03:00
Общество

На мусорной станции в Елшанке найдены дипломы и военный билет

Сотрудники АО «Управление отходами» вернули документы владельцу
Екатерина Семенова
Поделиться:
На мусороперегрузочной станции в Саратове нашли пакет документовНа мусороперегрузочной станции в Саратове нашли пакет документов
Изменить размер текста:

В поселке Елшанка Саратова, на мусороперегрузочной станции найдены дипломы о высшем и среднем образовании, военный билет и фотографии.

Как сообщили «КП-Саратов» в АО «Управление отходами», документы лежали в пакете и не пострадали при транспортировке. Их нашли на загрузочной линии общего потока твердых коммунальных отходов.

Сотрудники Регоператора обнаружили владельца через соцсети. Оказалось, что дипломы, военный билет и фото были выброшены случайно вместе с мусором.

По словам начальника станции в Елшанке Александра Обозного, подобные находки не редкость.

- Мы стараемся вернуть их владельцу как можно быстрее, потому что их восстановление занимает много времени и сил, — отметил он.

Всего в начале года на объектах АО «Управление отходами» найдено более 30 комплектов документов, преимущественно паспортов и водительских удостоверений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На мусороперегрузочной станции в Елшанке спасли черепаху

Пресмыкающееся едва не угодило под пресс

(подробнее)

В Саратове в мусоре нашли шкатулку с медалями

Регоператор готов вернуть утраченное владельцу

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи проверят смерть пары возлюбленных в Тепловке под Саратовом
Похожий на лысую Тильду Суинтон мужчина украл почтовые ящики из саратовской многоэтажки
Бухгалтер ТСЖ в Саратове получила полтора года колонии за хищение 3,8 млн рублей
Корабль «Зоркий» будет служить в Саратовском пожарном гарнизоне
На 3-й Дачной не будет «Белья» и «Интима»
Вячеслав Володин посетит стадион «Волга» в Саратове
Двое парней из клуба в Вольске избили подростка за плохое отношение к девушкам
Балаковца приговорили к полутора годам условно за грабеж
Пьяный водитель в Саратове попытался сбежать с места ДТП и попал в яму
В Саратове поймали наркомана с марихуаной
Пирогов хватит всем: саратовцев пригласили на фестиваль пирога
Прокуратура помогла пенсионерке-инвалиду получить потраченные деньги на бесплатный препарат
Под Саратовом четырем работникам школы тайком урезали зарплаты
В рыбопитомнике под Саратовом нашли труп мужчины
Улица Танкистов осталась без воды
Нерадивый отец из Ртищева задолжал ребенку более 700 тыс. рублей
Смерть саратовца при спиле деревьев: Обвинение предъявлено мастеру подрядной организации
Пьяный лже-террорист в Саратове пообещал взорвать дом с детьми
В Вольске вынесен приговор ворам рельс
Мужчина в Аткарске посчитал год лишения свободы слишком суровым наказанием за пьяную езду
В Саратове пройдет фестиваль «Городские выходные»
В Энгельсе три женщины отобрали у пенсионера деньги и еду
В Саратове под колесами ВАЗ-2112 оказались два пешехода
В Саратове парень угнал у собеседницы джип