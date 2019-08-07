На мусорной станции в Елшанке найдены дипломы и военный билет
В поселке Елшанка Саратова, на мусороперегрузочной станции найдены дипломы о высшем и среднем образовании, военный билет и фотографии.
Как сообщили «КП-Саратов» в АО «Управление отходами», документы лежали в пакете и не пострадали при транспортировке. Их нашли на загрузочной линии общего потока твердых коммунальных отходов.
Сотрудники Регоператора обнаружили владельца через соцсети. Оказалось, что дипломы, военный билет и фото были выброшены случайно вместе с мусором.
По словам начальника станции в Елшанке Александра Обозного, подобные находки не редкость.
- Мы стараемся вернуть их владельцу как можно быстрее, потому что их восстановление занимает много времени и сил, — отметил он.
Всего в начале года на объектах АО «Управление отходами» найдено более 30 комплектов документов, преимущественно паспортов и водительских удостоверений.
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ИСТОЧНИК KP.RU