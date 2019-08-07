В рыбопитомнике под Саратовом нашли труп мужчины

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-07T11:27:31+03:00

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В рыбопитомнике села Тепловка в Новобурасском районе Саратовской области нашли тело мужчины.

- Сотрудники облспаса извлекли его из воды и передали следователям, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Напомним, вчера, 6 августа, нашли тело 29-летней сожительницы погибшего, она утонула.

По предварительной версии, вечером 3 августа пара собиралась разбить на берегу водоема палатку и отдохнуть, после этого о них ничего известно не было.

ИСТОЧНИК KP.RU