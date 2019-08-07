Нерадивый отец из Ртищева задолжал ребенку более 700 тыс. рублей
Мужчину лишили родительских прав
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Суд вынес решение — лишить нерадивого отца из Энгельса родительских прав на своего 16-летнего сына.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, уже 15 лет мужчина, после развода с женой, не обращает внимание на своего ребенка, не интересуется его здоровьем и жизнью.
Парень не помнит своего отца.
Кроме того, гражданин задолжал более 700 тыс. рублей по алиментам.
Его лишили родительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU