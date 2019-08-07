Смерть саратовца при спиле деревьев: Обвинение предъявлено мастеру подрядной организации
В Саратове следователи СУ СКР завершили расследование уголовного дела по факту гибели рабочего при спиле деревьев.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в отношении 34-летнего мастера подрядной организации.
Трагедия произошла 6 марта на улице Танкистов. Утром двое рабочих, а также 55-летний мужчина, который не состоял в штате, приступили к опиловке деревьев. Одна из ветвей упала ему на голову.
Пострадавший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и сочетанной травмой. Он скончался в ночь на 10 марта.
Обвинение предъявлено мастеру, который, по версии следствия, привлек к работам постороннего и не обеспечил выполнение требований безопасности. Тот полностью признал вину.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU