Смерть саратовца при спиле деревьев: Обвинение предъявлено мастеру подрядной организации

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-07T11:09:07+03:00

По версии следствия, он не обеспечил безопасность

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В Саратове следователи СУ СКР завершили расследование уголовного дела по факту гибели рабочего при спиле деревьев.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в отношении 34-летнего мастера подрядной организации.

Трагедия произошла 6 марта на улице Танкистов. Утром двое рабочих, а также 55-летний мужчина, который не состоял в штате, приступили к опиловке деревьев. Одна из ветвей упала ему на голову.

Пострадавший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и сочетанной травмой. Он скончался в ночь на 10 марта.

Обвинение предъявлено мастеру, который, по версии следствия, привлек к работам постороннего и не обеспечил выполнение требований безопасности. Тот полностью признал вину.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU