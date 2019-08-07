Пьяный лже-террорист в Саратове пообещал взорвать дом с детьми

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-07T10:58:54+03:00

Он уже три раза привлекался за подобные ложные сообщения

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В Саратове сотрудники Росгвардии, УФСБ и полиции задержали мужчину за ложное сообщение о терроризме.

- Анонимный звонок поступил в региональный отдел. Звонивший сказал, что у него дома есть бомба, и он готов ее взорвать. Злоумышленник также упомянул, что в квартире находятся родственники, в том числе двое детей, — рассказали «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

Правоохранители оперативно установили личность звонившего и задержали в его жилище на Брянской улице. Им оказался пьяный 37-летний мужчина, который уже трижды привлекался за ложные сообщения о терроризме.

Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии и региональное УФСБ обследовали квартиру и не нашли никакой взрывчатки.

Сам задержанный рассказал, что он позвонил из-за ссоры с женой.

В отношении него возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU