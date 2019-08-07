В Вольске вынесен приговором ворам рельс

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-07T10:38:41+03:00

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Суд признал 25 и 32-летних жителей Вольска виновным в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в сентябре 2018 года мужчины демонтировали 119 метров с недействующего железнодорожного пути, ведущего от станции Вольск-2, причинив, тем самым, открытому акционерному обществу ущерб в сумме 70 тыс. рублей.

Похищенное имущество граждане сдали на металлолом.

Кражу обнаружили 22 августа, когда на 162 км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» знакомый подсудимых перевозил рельсы и попал в аварию.

В аварии ГАЗ 31029 и «Волги» водителя последней машины придавило украденным металлом, в результате чего он погиб.

Суд назначил одному из мужчин два года колонии, а второму штраф в 80 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU